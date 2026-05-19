Ein Waldbrand im Simi Valley in Kalifornien. (AFP / APU GOMES)

Laut der Feuerschutzbehörde konnten beide Feuer bislang nicht eingedämmt werden. Nordwestlich von Los Angeles seien in der Umgebung der Stadt Simi Valley für rund 29.000 Menschen Evakuierungsanweisungen herausgegeben worden. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass, erklärte, dass die Metropole nicht gefährdet sei. Das zweite Feuer brach auf der Insel Santa Rosa vor der Küste Kaliforniens aus.

Anfang vergangenen Jahres waren bei großen Waldbränden in dem Bundestaat 31 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 16.000 Gebäude zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.