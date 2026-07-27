Kampf gegen die Waldbrände in Frankreich (picture alliance/abaca/Duprat Stephane)

Das Feuer, das in der Nähe der Atlantikküste ausgebrochen war, ist nur noch 15 Kilometer von der Großstadt entfernt. Nach Angaben der Behörden blieb die Lage in der Nacht insgesamt stabil. In der Region mussten bereits rund 250.000 Menschen ihre Häuser verlassen, 240 Gebäude wurden zerstört. Allein am Wochenende brannten 10.000 Hektar Land ab. Auch in anderen Teilen des Landes kämpfen Einsatzkräfte gegen Feuer.

In Spanien, wo ebenfalls Brände wüten, gab das Innenministerium neue Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich von Madrid heraus. Auch in der Provinz Guadalajara nordöstlich der Hauptstadt brennt es noch immer. Einen Evakuierungsaufruf für rund 15.000 weitere Menschen gibt es wegen eines neuen Waldbrands in der Nähe von Valencia.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.