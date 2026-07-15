Verkohlte Bäume nach einem Waldbrand in der Region des Waldes von Fontainebleau südlich von Paris (Archivbild vom 14. Juli 2026). (Emma Da Silva/AP/dpa)

Die Behörden teilten mit, der Brand sei zwar noch nicht gelöscht, man habe ihn aber eindämmen können. Es seien weiter rund 800 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie sollen jetzt eine erneute Ausbreitung verhindern. Zeitweise wurden mehr als 2.000 Hektar von dem Brand erfasst. Ausgebrochen war das Feuer am Sonntag im Naherholungsgebiet von Fontainebleau, etwa 60 Kilometer südlich von Paris.

Im Zusammenhang mit dem Brand hat die Polizei sechs Menschen festgenommen, von denen sich vier noch immer in Gewahrsam befinden, darunter auch ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Der Mann hat gestanden, Reisig angezündet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.