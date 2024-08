Waldbrand nördlich von Athen (Marios Lolos / XinHua / dpa / Marios Lolos)

Inzwischen gebe es keine zusammenhängende Flammenwand mehr, sondern eine Reihe kleinerer Brandherde, berichtet die Nachrichtenagentur ANA unter Berufung auf einen Sprecher.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Zuletzt war es nur noch etwa elf Kilometer von Athen entfernt. Nach Angaben von Fachleuten ist erstmals ein Großbrand so dicht an die Hauptstadt herangerückt. Tausende Menschen in dem Gebiet mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, einige Krankenhäuser wurden evakuiert.

Mehrere Länder haben Feuerwehrleute sowie Löschfahrzeuge, Flugzeuge und Hubschrauber zur Unterstützung der einheimischen Kräfte nach Griechenland entsandt.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.