Ein großer Flächenbrand hat am Montag ein Dutzend Vororte der griechischen Hauptstadt Athen erreicht. Tausende von Menschen mussten ihre Häuser verlassen. (Marios Lolos / XinHua / dpa / Marios Lolos)

Die Einsatzkräfte konzentrieren sich nach eigenen Angaben derzeit darauf, zahlreiche kleine Feuer zu löschen. Der Wind habe nachgelassen, hieß es. Allerdings werde damit gerechnet, dass er im Tagesverlauf wieder zunehme. Durch den am Sonntag ausgebrochenen Waldbrand kam bislang eine Frau ums Leben. Viele Häuser sind bereits abgebrannt oder wurden beschädigt. Ersten Schätzungen wurde eine Fläche von 100 Quadratkilometern zerstört, was der Fläche von Mainz

entspricht. Viele Feuerwehrleute aus dem Ausland beteiligen sich an der Katastrophenhilfe in Griechenland.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.