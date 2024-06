Unwetter in Hamburg (Steven Hutchings / TNN / dpa)

Die vorübergehend gesperrte Zugstrecke zwischen Bremen und Hamburg ist mittlerweile wieder mit langsamer Geschwindigkeit befahrbar. Dies habe laut einer Bahn-Sprecherin Verspätungen von ungefähr 50 Minuten zur Folge. Wann der Fahrbetrieb wieder normal aufgenommen werden kann, blieb vorerst unklar.

Nach einem heftigen Unwetter im nordrhein-westfälischen Detmold wurde die Bundesstraße 239 auf einer Länge von etwa zwei Kilometern überflutet. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden. Auch in Thüringen gab es schwere Gewitter. Bei Neuhaus wurde die Bundesstraße 281 wegen Überflutung gesperrt. In Baden-Württemberg sind in verschiedenen Regionen mehrere Bahnstrecken unterbrochen. Im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg rückte die Freiwillige Feuerwehr zu mehr als 200 Einsätzen aus. Auch in Hamburg gab es Einsätze nach kräftigen Regenfällen.

