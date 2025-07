Iberische Halbinsel

Ein Wasserwerfer-Flugzeug lässt Löschwasser über dem Wald im spanischen Avila ab. (picture alliance / Anadolu / Ahmed Abbasi)

Westlich von Madrid sind hunderte Helfer den zweiten Tag in Folge im Einsatz. Heftiger Wind facht die Flammen in der Provinz Ávila immer wieder an. Nach Angaben der Zeitung "El País" sind rund 3.000 Hektar Wald- und Buschlandschaft betroffen.

Auch in Las Hurdes in der Region Cáceres gibt es einen Waldbrand. Dort mussten rund 200 Menschen ihre Häuser verlassen, wie spanischen Medien berichten.

Aus dem Nachbarland Portugal wurden sieben größere Feuer vor allem im Norden und im Zentrum des Landes gemeldet. Die Behörden riefen in mehreren Regionen den Alarmzustand aus.

