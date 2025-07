Brandenburg und Harz

Waldbrand in der brandenburgischen Gohrischheide. (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

Nach Angaben der Behörden brach ein großflächiges Feuer im südbrandenburgischen Elbe-Elster-Kreis aus. Dort seien Teile der Stadt Sonnewalde evakuiert und 82 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auch in Treuenbrietzen sei ein Waldstück in Brand geraten.

Ein Feuer wurde auch aus dem Harz gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr kam es im Bodetal zu starker Rauchentwicklung. Es sei ein Löschflugzeug angefordert worden. Wegen der andauernden Trockenheit und hoher Temperaturen herrscht derzeit in vielen Regionen hohe Waldbrandgefahr.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.