Waldbrände

Waldbrand in der Gohrischheide in Sachsen und Brandenburg (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

Wegen eines Brandes auf der Saalfelder Höhe in Thüringen haben mehrere Landkreise in Thüringen und in Bayern vor giftigen Rauchgasen gewarnt. Die Menschen sollten Fenster und Türen schließen und Klimaanlagen abschalten. Der Brand hat sich inzwischen auf rund 250 Hektar Fläche ausgebreitet; laut der Forstverwaltung handelt es sich um den größten Waldbrand in Thüringen seit mehr als 30 Jahren.

In der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg stehen nach Angaben der Feuerwehr rund 600 Hektar in Flammen. Gestern Abend mussten die Einsatzkräfte den Ort Heidehäuser evakuieren. Die Region wurde früher als Truppenübungsgelände genutzt; zum Teil befindet sich noch Munition in der Erde.

