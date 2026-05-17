Einsatzkräfte der Feuerwehr werden zu häufig unnötigerweise gerufen. (dpa/Jens Wolf)

Laut der Deutschen Presse-Agentur wird von Experten in Frankfurt am Main überprüft, ob auch künftig jede Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr-Leitstelle verbunden sein soll oder nur bestimmte Gebäude wie zum Beispiel Krankenhäuser und Altenheime.

Dem Bericht zufolge wird ein Großteil der Fehlalarme von Brandmeldeanlagen ausgelöst. Aus mehreren Regionen liegen Zahlen vor, wonach es bei solchen Alarmierungen nur in einem Bruchteil der Fälle tatsächlich brennt.

Die Feuerwehren warnen, dass durch das Problem Einsatzkräfte gebunden werden und so bei wirklichen Bränden Hilfe erst später eintreffen könnte. Außerdem könne die Motivation der Feuerwehrleute darunter leiden.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.