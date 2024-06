Teile von Pfaffenhofen an der Ilm sind weiträumig überflutet. (dpa / Jason Tschepljakow)

Grund für die Entgleisung war ein Erdrutsch nach heftigem Dauerregen. Die Strecke zwischen München und Stuttgart wurde gesperrt. Auch andere Strecken in Süddeutschland sind von Sperrungen, Umleitungen und Verspätungen betroffen. Die Deutsche Bahn informiert darüber auf ihrer Internetseite.

Erster Todesfall gemeldet

Im oberbayerischen Pfaffenhofen kam ein Feuerwehrmann ums Leben, als sein Boot bei einem Rettungseinsatz kenterte. Im nahegelegenen Schrobenhausen wird eine Frau vermisst, die sich in seinem Keller aufgehalten haben soll, als das Hochwasser kam. Die Rettungskräfte konnten noch nicht zu dem Haus vordringen.

Weitere Evakuierungen

Zwar soll der Dauerregen in Süddeutschland allmählich nachlassen, die Gefahr von Überflutungen bleibt aber bestehen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Besonders gefährdet seien unter anderem die Schwäbische Alb sowie die Regionen um Augsburg, Nürnberg, Bamberg und Regensburg. Im Landkreis Augsburg wurden die Evakuierungsaufrufe ausgeweitet, unter anderem auf die Gemeinden Kühlenthal und Allmannshofen. Betroffen waren vor allem Ortschaften am Fluss Schmutter.

Donauzuflüsse treten über die Ufer

Evakuierungen gab es auch andernorts, beispielsweise in den Landkreisen Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Dachau und Freising. In zehn bayerischen Kommunen wurde der Katastrophenfall ausgerufen, weil die Donau und mehrere Zuflüsse bedrohlich anstiegen. Der Schwerpunkt lag in der Nacht bei den südlichen Donauzuflüssen Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm und Amper sowie an der oberen Donau, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Dort seien in der Nacht die Scheitel erreicht worden, vielerorts traten die sonst eher kleinen Flüsse über die Ufer. Die Münchner Feuerwehr warnt wegen Hochwassers vor Lebensgefahr am Isar-Ufer. Vizekanzler Habeck wird heute in besonders betroffene Gebiete wie Pfaffenhofen und Babenhausen reisen. Das Technische Hilfswerk hat die Zahl seiner Einsatzkräfte in den Überschwemmungsgebieten in Süddeutschland deutlich aufgestockt. Mittlerweile seien mehr als 1.800 Kräfte im Einsatz, teilte eine Sprecherin mit.

Leichte Entwarnung in Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm hat den Scheitel der Hochwasserwelle an Donau und Iller nach Einschätzung der Stadtverwaltung überstanden. Trotz sehr hoher Pegelstände blieb das befürchtete 100-jährige Hochwasser demnach aus. Mit der Welle verlagere sich der Schwerpunkt stromabwärts - von Schwaben Richtung Niederbayern und Oberpfalz. Unter anderem in Neuburg, Kelheim, Regensburg, Straubing könnten betroffen sein, die Scheitelwelle wird aber voraussichtlich erst Anfang der Woche durchfließen. Entspannung zeichnete sich auch im Allgäu ab. Im Osten Deutschlands kam es vor allem zu starken Gewittern, auch hier rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus. Weitere Unwetter sind angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.