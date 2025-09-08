Drohender Personalmangel

Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren sollen zusätzliche Anreize erhalten, fordert der Feuerwehrverband. (picture alliance / SZ Photo / Catherina Hess)

Es gehe darum, Einsatzkräfte zu würdigen und das Ehrenamt attraktiver zu machen, sagte Banse der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Denkbar seien zusätzliche Rentenpunkte oder die Möglichkeit, früher ohne Abschläge in Rente zu gehen. Banse verwies auf die Folgen des demografischen Wandels. Es drohe ein Personalmangel. Nach Angaben des Feuerwehrverbandes sind etwa 95 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland ehrenamtlich tätig.

Die Altersgrenze für verbeamtete Feuerwehrleute liegt in den Bundesländern zwischen 60 und 62 Jahren und wurde teilweise angehoben.

