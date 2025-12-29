Auch legale Böller sind nicht ungefährlich, doch immer häufiger werden Menschen zu Silvester mit illegalen und auch selbstgebastelten Sprengkörpern verletzt. (IMAGO / Rene Traut)

Gesetzlich erlaubt ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern nur an den letzten drei Werktagen des Jahres mit Ladenöffnung, also in diesem Jahr am 29., 30. und 31. Dezember. Das Zünden ist nur am 31. Dezember und 1. Januar zugelassen, je nach Region gelten auch feste Uhrzeiten.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet gegenüber dem Vorjahr mit 10 bis 15 Prozent mehr Ware im Handel. 2024 verzeichnete die Branche nach eigenen Angaben einen Umsatz von 197 Millionen Euro.

Verletzungsgefahr und Feinstaub-Belastung

Innenminister mit unterschiedlichen Ansichten

Die Innenminister von Bund und Ländern konnten sich zuletzt nicht auf ein Verbot von privatem Feuerwerk einigen. Während sich unter anderem Bremens Innensenator Mäurer, SPD, seit längerer Zeit für ein Verbot einsetzt, hat sich der nordrhein-westfälische Innenminister Reul, CDU, erneut dagegen ausgesprochen. Er fordert stattdessen mehr Flexibilität etwa durch eigene Entscheidungskompetenzen von Städten.

