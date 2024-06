ANO, FPÖ und Fidesz planen eine gemeinsame Fraktion auf EU-Ebene. (APA / dpa / Tobias Steinmaurer)

Die Gruppierung soll den Angaben zufolge "Patriots for Europe" (Patrioten für Europa) heißen. Kickl sprach von einem historischen Tag. Man trete in eine neue Ära der europäischen Politik ein. Orban sagte, Ziel sei es, in Kürze die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik zu sein. Die Parteichefs riefen weitere europäische Parteien auf, sich dem neuen Bündnis anzuschließen.

FPÖ, ANO und Fidesz bekamen bei der EU-Wahl in ihren jeweiligen Ländern die meisten Stimmen. Die Fidesz stellt elf Abgeordnete im neuen Europaparlament, ANO sieben und die FPÖ sechs. Sie stellen damit 24 der 705 Vertreter.

Bewegung im europäischen Rechtsaußen-Lager

Bislang gibt es im Europäischen Parlament zwei Fraktionen rechts der Europäischen Volkspartei, der auch CDU und CSU angehören: Die Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) und die Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie (ID). Der EKR-Fraktion gehören auch die Fratelli d'Italia von Italiens Regierungschefin Meloni an. Sie hofft darauf, den Liberalen den Rang als drittstärkste Kraft im Europaparlament abzulaufen.

Die ID-Fraktion wurde bisher unter anderem vom französischen Rassemblement National und der österreichischen FPÖ gebildet. Die AfD war vor den Europawahlen aus der ID-Fraktion ausgeschlossen worden. Auslöser waren verharmlosende Aussagen ihres Spitzenkandidaten Krah zur SS. Wie der Spiegel berichtete, plante die AfD die Konstituierung einer neuen Fraktion unter dem Namen " Die Souveränisten ".

Orbans Fidesz gehört aktuell keiner Fraktion im Europaparlament an, nachdem sie zuvor Teil der Europäischen Volkspartei (EVP) war. Babis hatte vor kurzem den Austritt seiner ANO-Partei aus der liberalen europäischen Fraktion Renew Europe angekündigt.

Um eine Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen, braucht es mindestens 23 EU-Abgeordnete, die mindestens ein Viertel der 27 Mitgliedsstaaten repräsentieren. Die Frist für die Fraktionsgründung im EU-Parlament endet am Donnerstag.

