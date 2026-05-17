Weltmeisterschaft

Iranische Fußballnationalmannschaft vor der WM (IMAGO / Middle East Images / Hossein)

Diese beginnt am 11. Juni und findet unter anderem in den Vereinigten Staaten statt. Das US-Militär hatte Ende Februar gemeinsam mit Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen. Derzeit gilt eine Waffenruhe.

Wie die FIFA mitteilte, wurde dem iranischen Verband nun bei einem Treffen in Istanbul Unterstützung zugesagt. FIFA-Generalsekretär Grafström betonte, der Weltverband freue sich darauf, den Iran bei der WM begrüßen zu dürfen. Die Mannschaft würde in der Vorrunde in den USA auf Neuseeland, Belgien und Ägypten treffen.

Der iranische Verband teilte zuletzt mit, dass das Nationalteam bisher keine Visa erhalten habe. US-Präsident Trump hatte Ende April gesagt, er lasse FIFA-Chef Infantino bei der Entscheidung über eine WM-Teilnahme des Iran freie Hand.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.