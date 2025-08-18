Pokalspiele

FIFA-Präsident Gianni Infantino. (picture alliance / empics / Nick Potts)

Im Fußball gebe es keinen Platz für Rassismus oder jede andere Form der Diskriminierung, sagte der Chef des Weltverbandes. Das zuständige Spieler-Gremium der FIFA werde sich mit dem Deutschen Fußball-Bund in Verbindung setzen und die Vorfälle genau beobachten. Man stehe fest an der Seite der Betroffenen.

Am Sonntag waren bei Partien in Leipzig und Potsdam Spieler der Zweitligisten Schalke 04 und 1. FC Kaiserslautern von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. Der DFB nahm Ermittlungen auf. Der Kontrollausschuss untersuche die Vorgänge und ermittle gegen die jeweiligen Vereine, sagte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

