Die FIFA-WM 2026 findet in den USA, in Kanada und Mexiko statt. (x)

Viele Teilnehmer, darunter Deutschland, hatten auf die finanzielle Unsicherheit durch den schwankenden Dollarkurs, die unterschiedliche Besteuerung und die höhere Zahl der Mannschaften hingewiesen. Jedes Teilnehmerland kann nun mit 10 Millionen Dollar Startgeld und 2,5 Millionen Dollar Zuschuss für die Vorbereitung rechnen. Hinzu kommen Preisgelder für die Platzierungen. Der Verband des Weltmeisters erhält nach derzeitigen Plänen 50 Millionen Dollar.

Die FIFA beschloss die Änderung nun auf ihrer Ratssitzung im kanadischen Vancouver. FIFA-Präsident Infantino erklärte, der Verband sei in der finanziell stabilsten Position der Geschichte. Dadurch sei es möglich, den Mitgliedsverbänden zusätzlich zu helfen.

Die FIFA steht wegen ihrer Finanzpläne immer wieder in der Kritik, auch wegen der hohen Ticketpreise.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.