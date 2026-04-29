Die Mannschaft der afghanischen Exil-Fußballerinnen (Archivfoto) (AFP / ABDEL MAJID BZIOUAT)

FIFA-Präsident Infantino sprach von einem "bedeutenden und beispiellosen Schritt im internationalen Sport". Der Verband stehe dafür, dass alle Frauen und Mädchen Fußball spielen können. Ein von der FIFA finanziertes und unterstütztes Team von Exil-Afghaninnen absolviert Anfang Juni in Neuseeland ein Trainingslager und spielt in dem Rahmen auch gegen die Cook-Inseln.

Afghanistan hat seit Dezember 2018 kein internationales Pflichtspiel mehr bestritten.

Unter den regierenden radikal-islamischen Taliban in ihrem Heimatland ist Mädchen und Frauen das Fußballspiel verwehrt. Bisher verhinderten die FIFA-Statuten die offizielle Anerkennung einer Mannschaft, sofern diese nicht von ihrem Mitgliedsverband, in diesem Fall dem afghanischen Fußballverband, anerkannt wird.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.