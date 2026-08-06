Nach Krisenrunde

Unter Druck: FIFA-Präsident Gianni Infantino (imago / Joeran Steinsiek)

Der FIFA-Präsident hatte zuletzt für eine Welle der Empörung gesorgt, als seine Pläne zum Verkauf von kommerziellen Rechten an künftigen WM-Turnieren an Investoren bekannt wurden. In der Folge entzogen ihm mehrere Kontinentalverbände die Unterstützung, darunter auch die europäische UEFA. In der Folge wurden die Pläne aufgegeben.

Der FIFA-Präsident will sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen. Eine erneute Mehrheit gilt inzwischen als unsicher.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.