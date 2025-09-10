Fußball-WM

Ein zufälliges Auswahlverfahren entscheidet, wer sich unter den Teilnehmenden als Erstes die Tickets für die 104 WM-Spiele sichern darf.

In der ersten Phase benötigen Fans eine Visa-Karte, da sich der Zahlkartenanbieter dafür die Exklusivrechte gesichert hat. Die Anmeldung schließt laut FIFA am 19. September, ab dem 29. September werden den Gewinnern Zeitfenster für den Ticketkauf mitgeteilt. Ab der zweiten Phase im Oktober soll der Kauf auch mit anderen Zahlungsmitteln möglich sein.

Ticketpreise zwischen 51 und 5.760 Euro

Die günstigsten Tickets sollen 60 US-Dollar (knapp 51 Euro) kosten, die teuerste Eintrittskarte für das Finale liegt bei 6.730 US-Dollar (rund 5.760 Euro). Die genauen Beträge dürften während des Verkaufs schwanken, da die FIFA die Preise dynamisch an die Nachfrage anpassen will.

Die WM wird erstmals in drei Ländern und mit 48 Nationen ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 2026 in Mexiko City statt. Das Finale am 19.Juli wird In East Rutherford nahe New York ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.