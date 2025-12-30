"New World Football Awards"

Gianni Infantino, Präsident der Fifa (Archivbild) (Imago | Newscom | AdMedia)

Der Verband teilte mit, man habe dazu eine entsprechende Partnerschaft mit dem Dubai Sports Council geschlossen. Die Veranstaltung werden dann die einzige offizielle und jährlich stattfindende Preisverleihung des Fußball-Weltverbandes sein.

Fifa will "Ballon d'Or" Rang ablaufen

Der Titel "Weltfußballer des Jahres" gilt als hohe Auszeichnung, bei den Spielern hat jedoch der von der französischen Fachzeitung France Football vergebene Ballon d'Or einen höheren Stellenwert.

Die Fifa will das mit ihrer neuen Veranstaltung ändern. Verbands-Präsident Infantino sagte, das neue Format werde nicht nur eine Preisverleihung sein, sondern vielmehr eine "innovative Veranstaltung", die den Fußball feiere und die besten Leistungen des vergangenen Jahres auf und neben dem Spielfeld offiziell würdige.

Weitere Informationen, beispielsweise zu den Preiskategorien, zu den Nominierungen, zum Abstimmungsverfahren sowie zum Termin der Preisverleihung sollen erst später bekannt gegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.