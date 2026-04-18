Vorschrift

Pakete stapeln sich in einer Filiale der Deutschen Post. (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gab es Mitte April im Bundesgebiet 130 unbesetzte Pflichtstandorte. Eine Firmensprecherin begründete die Lücken im Filialnetz mit dem Strukturwandel des Einzelhandels vor allem im ländlichen Raum: Mancherorts mache das letzte Geschäft zu und es gebe kein anderes mehr, das einen Postschalter haben könnte. Man arbeite intensiv an Lösungen.

Die Post hat bundesweit 12.400 Postfilialen. Ein Gesetz sieht vor, dass das einst staatliche Unternehmen in Dörfern mit mehr als 2.000 Einwohnern einen Standort unterhalten muss. Das können auch Schalter etwa in einem Supermarkt oder Kiosk sein. Seit vergangenem Jahr werden auch Automaten als Filiale anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.