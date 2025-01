Golden Globes

Mit "Emilia Pérez" gewannen (v.l.) Adriana Paz, Edgar Ramirez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofia Gascon und Zoe Saldana den Golden Globe. (Chris Pizzello / Invision / AP / Chris Pizzello)

Der Musicalfilm von Starregisseur Jacques Audiard setzte sich gegen Konkurrenten wie "Anora", "Challengers" und "A Real Pain" durch. Die Geschichte dreht sich um einen mexikanischen Kartellboss, der sein Geschlecht angleichen lässt und zur Frau wird. Die Spanierin Karla Sofía Gascón spielt die Hauptrolle.

Der Film "The Brutalist" von Regisseur Brady Corbet aus den USA gewann den Golden Globe als bestes Filmdrama. "The Brutalist" ist die Geschichte eines jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will. Zudem wurden Hauptdarsteller Adrien Brody für seine Rolle als bester Schauspieler und Regisseur Corbet in der Kategorie "Beste Regie" ausgezeichnet. Als beste Schauspielerin in der Kategorie Drama wurde die Brasilianerin Fernanda Torres für ihre Rolle in dem Film "I'm still here" geehrt.

In der Nacht wurden in Beverly Hills die Preise in insgesamt 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben.

