Festivaldirektor Christoph Gröner und die Künstlerische Co-Leiterin Julia Weigl: Filmfest München ist eröffnet. (dpa / Felix Hörhager)

Festivaldirektor Christoph Gröner sagte, das Filmfest wolle ein Zeichen setzen für "Vielfalt, für Freiheit und Demokratie - und gegen rassistische, antisemitische, rechtsextreme Tendenzen".

Bis zum 7. Juli werden rund 150 Filme aus aller Welt gezeigt. Co-Festivalchefin Julia Weigl sagte im Deutschlandfunk Kultur , sie sehe das Filmfest vor allem als Plattform für deutsche Filme, setze aber auch auf unabhängiges Kino aus den USA

Mit großer Spannung wird am Sonntagabend Hollywood-Star Jessica Lange auf dem Filmfest München erwartet. Die Oscar-Preisträgerin wird mit dem undotierten Ehrenpreis des Festivals gewürdigt, dem CineMerit-Award. Im Anschluss feiert ihr neuer Film "The Great Lillian Hall" international Premiere. Lange spielt eine berühmte Broadway-Darstellerin, die immer vergesslicher wird. Um jeden Preis will sie ihre fortschreitende Demenz verheimlichen und weiter auf der Bühne spielen.

