In Toronto läuft das Internationale Filmfestival. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Regina Wagner / Geisler-Fotopress)

Der umstrittene Film wurde bereits auf einem Filmfestival in Venedig gezeigt und sollte nun seine Nordamerika-Premiere feiern. Es handelt sich um eine Dokumentation, für die die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova mehrere Monate lang russische Truppen an der Front in der Ukraine begleitet hat. Trofimova selbst spricht von einem "Antikriegs-Dokumentarfilm", der gewöhnliche Menschen zeige. Ukrainische Politiker und Kulturschaffende werfen Trofimova hingegen vor, russische Propaganda zu verbreiten.

Das Internationale Filmfestival in Toronto läuft seit dem 6. September und findet noch bis Sonntag statt.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.