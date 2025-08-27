Francis Ford Coppola (l) und Werner Herzog kommen zur Eröffnungszeremonie und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. (Mickael Chavet / ZUMA Press Wire / d / Mickael Chavet)

Er nahm die Auszeichnung von seinem US-Kollegen Francis Ford Coppola entgegen. Dieser nannte Herzog in seiner Laudatio einen großartigen Filmemacher.

Eröffnet wird das Festival mit dem Film "La Grazia" des Italieners Paolo Sorrentino.

Der Beitrag konkurriert mit 20 anderen Produktionen um den Hauptpreis des Festivals. Die Filmfestspiele enden am 6. September.

