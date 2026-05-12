Bei der Eröffnungsgala wird der neuseeländische Regisseur Peter Jackson mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er ist vor allem für seine "Der Herr der Ringe"-Trilogie bekannt.
Im Wettbewerb vertreten sind in diesem Jahr 22 Filme, darunter "Das geträumte Abenteuer" der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach sowie "Vaterland" mit Schauspielerin Sandra Hüller in der Hauptrolle. Die Filmfestspiele in Cannes enden am 23. Mai.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.