Frankreich
Filmfestival von Cannes: Ehrenpalme für "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson

Im südfranzösischen Cannes hat das internationale Filmfestival begonnen. Die französisch-malische Schauspielerin Eye Haïdara moderierte die Eröffnungsfeier. Der für seine "Herr der Ringe"-Trilogie bekannte neuseeländische Regisseur Peter Jackson bekam die Ehrenpalme verliehen. Als Eröffnungsfilm wurde "La Vénus Electrique" - "Die elektrische Venus" - gezeigt, der Ende der 1920er Jahre in Paris spielt.

    Das Foto zeigt den neuseeländischenRegisseur Peter Jackson mit der Ehrenpalme
    Bei dem Filmfestival in Cannes ist der neuseeländische Regisseur Peter Jackson mit der Ehrenpalme ausgezeichnet worden. (AFP / SAMEER AL-DOUMY)
    Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film "Das geträumte Abenteuer" vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt. Der Schauspieler Lars Eidinger spielt gleich in zwei Filmen mit: Im Wettbewerbsfilm "Moulin" über den französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin spielt er den Gestapo-Chef Klaus Barbie. Im Film "Heimsuchung" des Regisseurs Volker Schlöndorff, der Verfilmung eines Romans von Jenny Erpenbeck, ist er in einer der Hauptrollen zu sehen.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.