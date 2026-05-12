Bei dem Filmfestival in Cannes ist der neuseeländische Regisseur Peter Jackson mit der Ehrenpalme ausgezeichnet worden. (AFP / SAMEER AL-DOUMY)

Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film "Das geträumte Abenteuer" vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt. Der Schauspieler Lars Eidinger spielt gleich in zwei Filmen mit: Im Wettbewerbsfilm "Moulin" über den französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin spielt er den Gestapo-Chef Klaus Barbie. Im Film "Heimsuchung" des Regisseurs Volker Schlöndorff, der Verfilmung eines Romans von Jenny Erpenbeck, ist er in einer der Hauptrollen zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.