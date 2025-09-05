Kanada
Filmfestival von Toronto mit der Premiere von "John Candy: I Like Me" eröffnet

In Kanada ist die 50. Ausgabe des "Toronto International Film Festivals" eröffnet worden. Bei der Jubiläumsausgabe des Festivals stehen bis zum 14. Oktober mehr als 290 Filme auf dem Programm. Erwartet werden unter anderem Weltstars wie Keanu Reeves, Jodie Foster, Natalie Portman und Daniel Craig.

    Jennifer Candy-Sullivan, Ryan Reynolds, Colin Hanks und Chris Candy bei der Premiere von "John Candy: I Like Me". (Chris Pizzello / Invision / AP / picture alliance)
    Der kanadische Premierminister Carney würdigte zum Auftakt den 1994 verstorbenen Komiker John Candy. Das Porträt "John Candy: I Like Me" feierte am Abend seine Premiere. Bis Ende nächster Woche werden in Toronto Filme aus knapp 50 Ländern gezeigt. Darunter ist zum Beispiel das Geschichtsdrama "Nuremberg", in dem der neuseeländische Schauspieler Russell Crow den NS-Reichsmarschall Hermann Göring spielt. Auch 21 deutsche Beiträge und Koproduktionen werden auf dem Filmfestival gezeigt.
    Das Filmfest in Toronto ist eines der bedeutendsten Kino-Festivals in Nordamerika.
