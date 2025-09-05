Der kanadische Premierminister Carney würdigte zum Auftakt den 1994 verstorbenen Komiker John Candy. Das Porträt "John Candy: I Like Me" feierte am Abend seine Premiere. Bis Ende nächster Woche werden in Toronto Filme aus knapp 50 Ländern gezeigt. Darunter ist zum Beispiel das Geschichtsdrama "Nuremberg", in dem der neuseeländische Schauspieler Russell Crow den NS-Reichsmarschall Hermann Göring spielt. Auch 21 deutsche Beiträge und Koproduktionen werden auf dem Filmfestival gezeigt.
Das Filmfest in Toronto ist eines der bedeutendsten Kino-Festivals in Nordamerika.
