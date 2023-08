Der "Goldener Löwe" ist der Hauptpreis beim Filmfestival in Venedig. (Felix Hšrhager dpa)

Als Eröffnungsfilm wird das Marine-Drama "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis gezeigt. Wegen des seit Wochen anhaltenden Streiks der Schauspieler in Hollywood kann das Festival in diesem Jahr nicht mit so vielen Stars aufwarten wie üblich. So finden die Premieren der Frankenstein-Variation "Poor Things" und der Leonard-Bernstein-Biografie "Maestro" ohne ihre jeweiligen Hauptdarsteller Emma Stone und Bradley Cooper statt.

23 Filme konkurrieren um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen. Im Wettbewerb ist auch der deutsche Regisseur Timm Kröger mit seinem Film "Die Theorie von allem" vertreten.

