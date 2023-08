Die Regisseurin Liliana Cavani hat bei den Filmfestspielen Venedig einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. Archivfoto von 2012 (ANSA / Claudio Onorati)

Die 90-Jährige nahm den Preis für ihr Lebenswerk von der britischen Schauspielerin Charlotte Rampling entgegen, die 1974 in ihrem Film "Der Nachtportier" die Hauptrolle gespielt hatte. Wegen des seit Monaten andauernden Streiks der gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren und Schauspieler in den USA sind in diesem Jahr deutlich weniger Stars zum Filmfestival nach Venedig gekommen. Zum Auftakt stand das Weltkriegs-Drama "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.