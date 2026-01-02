Geschichte

FFA-Vorstand Peter Dinges (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Zuvor hatte die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) bereits eine Studie erstellen lassen, um mögliche Verstrickungen von früherem Führungspersonal und Preisträgern aufzuklären. In der Konsequenz wurde 14 Filmgrößen ihre Ehrenmedaillen entzogen, darunter der Filmemacherin Leni Riefenstahl, die Propaganda für die Nazis gemacht hatte, dem Schauspieler Heinz Rühmann, dem ehemaligen Berlinale-Leiter Alfred Bauer und der Filmdiva Olga Tschechowa.

Dinges: "Wir werden dem auf den Grund gehen"

Die FFA sei mit ihrer Gründung 1968 zwar deutlich jünger, betonte Dinges. Dennoch habe es auch in dieser Zeit NS-Belastungen gegeben, denen man nun auf den Grund gehen wolle. Das schulde man der Öffentlichkeit. Die Studie soll vom Institut für Zeitgeschichte durchgeführt werden.

