Film-Organisation Spio

Leni Riefenstahl hat stets geleugnet, überzeugte Nationalsozialistin gewesen zu sein. Für das NS-Regime hat sie jedoch aufwändige Propagandafilme gedreht, wie hier "Olympia" aus dem Jahr 1938. (picture alliance / Mary Evans Picture Library)

Zu den Betroffenen zählen laut Spiegel unter anderen die Regisseurin Leni Riefenstahl, der Schauspieler Heinz Rühmann, der ehemalige Berlinale-Leiter Alfred Bauer und die Schauspielerin Olga Tschechowa. Das Münchner Institut für Zeitgeschichte stufte sie demnach als "NS-belastet" oder "NS-konform" ein.

Eine Ausnahme macht die Spio bei Hilmar Hoffmann, dem ehemaligen Kulturdezernenten von Frankfurt am Main. Er habe durch seinen Einsatz für eine kritische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit nach 1945 gezeigt, dass Menschen sich ändern können. Der Verband hatte die Studie zum 100-jährigen Bestehen und angesichts des Erstarkens rechtsextremer Tendenzen in der Gesellschaft in Auftrag gegeben.

