Eden Golan startet im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) für Israel. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

26 Länder sind beim größten Gesangswettbewerb der Welt dabei. Deutschland ist mit dem Künstler Isaak und dem Lied "Always On The Run" vertreten. Die Veranstaltung wird überschattet von Protesten gegen das Teilnehmerland Israel. Auch heute werden wieder Israel-kritische Kundgebungen in Malmö erwartet. Hintergrund ist der durch den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel ausgelöste Gaza-Krieg.

