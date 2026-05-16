Musik
Finale des Eurovision Song Contests findet statt - Demonstration in Wien gegen israelische Teilnahme angekündigt

In Wien findet am Abend die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests statt.

    Die Eröffnungsfeier der ESC-Woche in Wien - Moderatoren und Sänger stehen auf der Bühne. Unten sind entlang eines Laufstegs Publikum und Kamerateams zu sehen.
    Nach dem österreichischen Sieg im Vorjahr findet der ESC in Wien statt. (picture alliance / APA-Images / Roman Zach-Kiesling)
    Im Finale des Musikwettbewerbs treten Bands und Künstler aus 25 Ländern an. Für Deutschland nimmt die Sängerin Sarah Engels mit dem Lied "Fire" teil. Die Veranstaltung wird im ARD-Fernsehen übertragen.
    Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Am Rande der Veranstaltung findet heute auch eine propalästinensische Demonstration in Wien statt, zu der Tausende Menschen erwartet werden.
    Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.