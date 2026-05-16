Im Finale des Musikwettbewerbs treten Bands und Künstler aus 25 Ländern an. Für Deutschland nimmt die Sängerin Sarah Engels mit dem Lied "Fire" teil. Die Veranstaltung wird im ARD-Fernsehen übertragen.
Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Am Rande der Veranstaltung findet heute auch eine propalästinensische Demonstration in Wien statt, zu der Tausende Menschen erwartet werden.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.