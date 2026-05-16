Eurovision Song Contest in Wien: Sarah Engels für Deutschland bei ihrem Auftritt (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Froehlich)

Die 33-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur nach der letzten Generalprobe kurz vor der Show, sie fühle sich gut. Sie hat die Startnummer 2. Die Veranstaltung wird im ARD-Fernsehen übertragen. Das Siegerlied steht nach der traditionell komplizierten Punktevergabe gegen 1.00 Uhr nachts fest. Als Favoriten galten Finnland und Australien.

Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Vor dem ESC-Finale protestierten in Wien mehrere tausend Menschen gegen die Teilnahme Israels.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.