Bei der Tour de France steht heute die letzte Etappe an. (IMAGO / Photo News / Jan De Meuleneir)

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt Tadej Pogacar aus Slowenien. Bester Deutscher ist Florian Lipowitz auf Platz 3. Auf der letzten Etappe wird in der Regel nicht mehr angegriffen. In diesem Jahr müssen die Fahrer vor dem Endspurt auf den Champs-Élysées dreimal die Hügel des Viertels Montmartre überqueren. Als Vorbild diente das Straßenradrennen der Olympischen Spiele im vergangenen Sommer. Durch den geänderten Parcours könnten am Ende auch andere Fahrer den Sprintern die Show stehlen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.