António Costa, Präsident des Europäischen Rates (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die "Financial Times" schreibt unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, Ratspräsident ‌Costa sehe Potenzial für Verhandlungen mit dem Kreml-Chef. Die EU habe dafür die Rückendeckung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, heißt es in dem Bericht weiter.

Im Ukraine-Krieg gilt seit Mitternacht die von Russland ausgerufene vorübergehende Waffenruhe. Der Kreml hatte sie anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag des sowjetischen Sieges über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg angeordnet. Ob die Waffenruhe tatsächlich umgesetzt wird, gilt als fraglich.

In den USA führen US-Vertreter erstmals seit Wochen wieder Gespräche über ​ein mögliches Ende des Krieges. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, ist der ukrainische Chefunterhändler Umerow dafür in Miami eingetroffen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.