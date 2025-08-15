US-Berufungsgericht

Protest gegen die Kündigung vieler Mitarbeiter der US-Behörde für Verbraucherschutz im Finanzwesen. (AFP / SAUL LOEB)

Das Gericht in der Hauptstadt Washington hob eine einstweilige Verfügung gegen die Entlassung zahlreicher Mitarbeiter der Behörde auf. Die Richter erklärten mit einer Mehrheit von zwei zu eins Stimmen, das Gericht erster Instanz sei in dem Fall gar nicht zuständig gewesen.

Der kommissarische neue Leiter Vought will die Verbraucherschutzbehörde, die als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 gegründet worden war, massiv verkleinern. Das ist Teil der Bemühungen Trumps, den Regierungs- und Behördenapparat der USA mit teils rabiaten Methoden zu verschlanken.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.