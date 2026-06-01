Fußball

Finanzamtswechsel des DFB sorgt für Aufregung in der hessischen Landespolitik

Der hessische Landtag befasst sich mit dem Wechsel des Finanzamts durch den Deutschen Fußballbund. Künftig soll für den DFB die Behörde in Bad Homburg zuständig sein - und nicht mehr jene in Frankfurt am Main, die in der Vergangenheit Steuervergehen des DFB moniert hatte. FDP und Grüne verlangen Aufklärung von der schwarz-roten Landesregierung, wie es zu dem Wechsel kommen konnte.