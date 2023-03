Die US-Finanzaufsicht hat die New Yorker Signature Bank geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. (AP / Bobby Caina Calvan)

Die "Signature Bank" habe Ende Dezember über Kundeneinlagen in Höhe von rund rund 89 Milliarden Dollar verfügt. Medienberichten zufolge ist die "Signature Bank" in Geschäften mit Krypto-Währungen engagiert. Kunden hätten im großen Stil ihre Gelder abgezogen. Am Wochenende hatten Finanzministerin Yellen, Notenbankchef Powell und die US-Einlagensicherung in einer gemeinsamen Stellungnahme versichert, dass auch die Kundengelder der zuvor geschlossenen "Silicon Valley Bank" in Kalifornien geschützt würden. Ähnlich äußerte sich US-Präsident Biden. Ein Grund für die Schwierigkeiten im Bankensektor sind unter anderem die zuletzt schnell gestiegenen Zinssätze.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.