Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzminister von Baden-Württemberg (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Er sagte dem Magazin "Der Spiegel", eine stabile CDU der rechten Mitte sei wichtig für das Land. Eine solche CDU und die Grünen könnten potenzielle Partner sein und künftige Koalitionen auch im Bund bilden. Sie könnten die klassische, eher konservative Mitte und die neue urbane, liberale Mitte zusammenbringen, so Bayaz. Die CDU habe das größte Potenzial, mit einer entschlossenen und wirkungsvollen Migrationspolitik den einen oder anderen Wähler von der AfD zurückzuholen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.