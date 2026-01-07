Robert Crumbach ist nach seinem Austritt aus dem BSW parteiloser Finanzminister in Brandenburg. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Das BSW habe sich von der Partei, in die er eingetreten sei, meilenweit entfernt, sagte Crumbach im Deutschlandfunk. Die Krawallopposition, die mittlerweile gemacht werde, sei nicht seine Art von Politik.

Gestern hatte der brandenburgische Ministerpräsident Woidke die Koalition seiner SPD mit dem BSW aufgekündigt und dies dessen fehlender Regierungsfähigkeit begründet. Zuvor hatten drei BSW-Abgeordnete, darunter Crumbach, ihre Fraktion verlassen. Die Landesregierung hat damit keine Mehrheit mehr. Crumbach wurde in die SPD-Fraktion aufgenommen.

Woidke kündigte Gespräche über eine Regierungs-Zusammenarbeit mit der CDU an, mit der die SPD nach den Entwicklungen beim BSW inzwischen eine Mehrheit hätte. Neuwahlen schloss er zunächst aus.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.