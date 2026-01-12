Treffen in Washington
Finanzminister Klingbeil fordert Absicherung bei Versorgung mit Seltenen Erden

Bundesfinanzminister Klingbeil fordert schnellere Abschlüsse von Abkommen für die Versorgung mit Seltenen Erden. Nach einem Treffen der Finanzminister der G7-Staaten und weiterer Länder in Washington sagte Klingbeil, es brauche eine engere internationale Kooperation um einen sicheren Zugang zu Rohstoffen zu haben und Lieferketten aufrecht erhalten zu können. 

    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht vor dem Weißen Haus in Washington und spricht in Mikrofone.
    Bundesfinanzminister Klingbeil nahm in Washington an einem internationalen Finanzminister-Treffen teil. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Dies sei eine der wichtigsten Fragen für Deutschland und Europa, wenn es um Wachstum und sichere Arbeitsplätze gehe, erklärte der SPD-Politiker. Klingbeil zeigte sich zudem offen für Mindestpreise auf Seltene Erden, die Produzenten außerhalb Chinas absichern sollen. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Hersteller und setzt diese Dominanz verstärkt als Druckmittel ein. Die EU bezieht fast ihren gesamten Bedarf an Seltenen Erden und Lithium aus China. Die Materialien sind von zentraler Bedeutung für die Automobil-, Elektronik- und Verteidigungsindustrie.
    Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.