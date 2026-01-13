Treffen in Washington

Bundesfinanzminister Klingbeil nahm in Washington an einem internationalen Finanzminister-Treffen teil. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Dies sei eine der wichtigsten Fragen für Deutschland und Europa, wenn es um Wachstum und sichere Arbeitsplätze gehe, erklärte der SPD-Politiker. Klingbeil zeigte sich zudem offen für Mindestpreise auf Seltene Erden, die Produzenten außerhalb Chinas absichern sollen. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Hersteller und setzt diese Dominanz verstärkt als Druckmittel ein. Die EU bezieht fast ihren gesamten Bedarf an Seltenen Erden und Lithium aus China. Die Materialien sind von zentraler Bedeutung für die Automobil-, Elektronik- und Verteidigungsindustrie.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.