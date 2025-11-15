Deutsch-Chinesischer Finanzdialog

Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach Peking (Archivbild). (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Der Vizekanzler und SPD-Chef wird von hochrangigen Managern deutscher Banken und Versicherer begleitet. Die deutsche Wirtschaft erwartet von der Bundesregierung, sich in China für faire Wettbewerbsbedingungen und klare Rahmenbedingungen einzusetzen. Im Mittelpunkt dürften jedoch die verschärften Exportkontrollen Chinas stehen, insbesondere bei Seltenen Erden. Am Mittwoch wird Klingbeil nach Shanghai weiterreisen und sich dort mit Vertretern deutscher Unternehmen austauschen, die in China aktiv sind.

Klingbeil ist das erste Mitglied der neuen Bundesregierung, das in China empfangen wird. Im Oktober hatte Außenminister Wadephul seine Reise nach Peking kurzfristig abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.