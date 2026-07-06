Haushalt 2027

Im Kabinett wird heute über den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beraten. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Im ARD-Fernsehen begründete der SPD-Politiker die höhere Verschuldung mit den Folgen des Iran-Kriegs. Der von US-Präsident Trump begonnene Krieg habe die Wachstumshoffnungen ausgebremst. Darüber hinaus müsse die Bundeswehr weiter aufgerüstet werden. Klingbeil sagte, gegenüber Russlands Präsident Putin könne sich Deutschland nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Gleichzeitig spricht Klingbeil von einem Konsolidierungskurs, der weiter fortgesetzt werde. Der aktuelle Haushaltsentwurf sei damit verbunden, dass jedes Ministerium zusätzliche Einsparungen einplane.

Kreditaufnahmen in Höhe von 119 Milliarden Euro

Die Neuverschuldung soll nun im Vergleich zu den Plänen aus dem Frühjahr um knapp acht Milliarden Euro höher ausfallen, so dass die Kreditaufnahmen knapp 119 Milliarden Euro betragen könnten. Die Gesamtausgaben betragen demnach rund 555 Milliarden Euro. Das Ministerium begründet die Mehrausgaben unter anderem mit Auswirkungen des Iran-Kriegs, gestiegenen Energiepreisen und der schwachen Konjunktur. Zuletzt hatte die schwarz-rote Koalition etwa eine höhere Tabaksteuer sowie eine Plastikabgabe auf den Weg gebracht. Daneben sollen Zuschüsse an die Sozialversicherungen zurückgefahren werden.

Der Haushaltsentwurf wird nach der Sommerpause im Parlament beraten. Der Bundestag soll den Etat im Herbst verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.