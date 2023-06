Der französische Finanzminister Bruno Le Maire (picture alliance/abaca/Vernier Jean-Bernard/JBV News)

Den Angaben zufolge geht es um ein Volumen in Höhe von zehn Milliarden Euro. So will die französische Regierung gegen die gestiegene Zahl von Krankschreibungen vorgehen; Patienten sollen bei Medikamenten einen höheren Eigenanteil tragen. Gekürzt werden auch Steuernachlässe beim Wohnungskauf und auf Kraftstoffe für Landwirte sowie im Transportsektor. Steuererhöhungen schließt die Regierung weiter aus. Mit einer Gesamtverschuldungsquote von mehr 111 Prozent der Wirtschaftsleistung gehört Frankreich in der Europäischen Union zu den Tabellenletzten.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.