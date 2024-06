Kalte Progression

Finanzminister Lindner will Steuerzahler bis 2026 um 23 Milliarden Euro entlasten

Bundesfinanzminister Lindner will den Steuerzahler in den nächsten Jahren um insgesamt 23 Milliarden Euro entlasten. Geplant sei eine Anpassung der Lohn- und Einkommensteuer in drei Schritten, sagte der FDP-Vorsitzende in Berlin. An den Plänen gibt es Kritik.