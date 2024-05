Zoll-Jahresbilanz

Bundesweit beschlagnahmte der Zoll im vergangenen Jahr u.a. rund 55 Tonnen Rauschgift. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Der deutsche Zoll agiere auf internationalem Spitzenniveau und sei ein bedeutender Standortfaktor, sagte Lindner. Als zuständiger Minister lobte er zudem die Erfolge der Behörde bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und organisierter Kriminalität.

Bundesweit beschlagnahmte der Zoll im vergangenen Jahr rund 55 Tonnen Rauschgift. Unter anderem wurden auch 52.000 illegale Waffen und über drei Millionen Fälschungen aus dem Verkehr gezogen. Lindner sprach von einer beeindruckenden Bilanz. Gleichwohl müsse sich der Zoll noch konsequenter weiterentwickeln - etwa bei der Digitalisierung.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Kasper beklagte hingegen eine immer noch unzureichende Ausstattung des Zolls. Wer in diesem Bereich spare, spare an der Sicherheit Deutschlands. Die "Welt am Sonntag" berichtet unter Berufung auf interne Unterlagen, dass der Zoll in mehreren Bereichen unterfinanziert sei.

